Топчемся на месте: Мединский пожаловался на отсутствие прогресса в переговорах

«Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видео-конференц-связи, будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю - между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером», - рассказал помощник российского президента.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему переговоры Москвы и Киева идут тяжело.

