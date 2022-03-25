Топчемся на месте: Мединский пожаловался на отсутствие прогресса в переговорах

Стороны в ходе переговоров представителей России и Украины фактически топчутся на месте, сообщил в пятницу глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, позиции сближаются только по второстепенным вопросам.

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«Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видео-конференц-связи, будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю - между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером», - рассказал помощник российского президента.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему переговоры Москвы и Киева идут тяжело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияПереговорыВладимир Мединский
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