Топчемся на месте: Мединский пожаловался на отсутствие прогресса в переговорах
Стороны в ходе переговоров представителей России и Украины фактически топчутся на месте, сообщил в пятницу глава российской делегации Владимир Мединский.
По его словам, позиции сближаются только по второстепенным вопросам.
«Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видео-конференц-связи, будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю - между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером», - рассказал помощник российского президента.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему переговоры Москвы и Киева идут тяжело.
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