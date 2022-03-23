Лавров объяснил, почему переговоры Москвы и Киева идут тяжело

Переговоры России и Украины идут тяжело, поскольку в Киеве постоянно меняют позицию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

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Глава МИД напомнил, что Москва согласилась на переговоры с украинской стороной после их предложения «в разгар нашей специальной военной операции».

«Тут же президент дал команду, переговоры начались, идут они тяжело потому, что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-украинские переговоры постепенно, «шаг за шагом» продвигаются на разных уровнях.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСергей Лавров
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