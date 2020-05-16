Медики могут пожаловаться на невыплаты за работу с ковид-больными через Госуслуги
На сайте госуслуг появилась специальная форма обращения для врачей, которые не получают доплаты за лечение ковид-пациентов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Разработка появилась по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Глава кабмина считает, что необходимо «контролировать каждый конкретный случай, средства в положенном объеме должны дойти до каждого человека, кто работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска».
Ранее стало известно, что в течение 24 часов будет уволен гравврач городской больницы в Армавире за отказ оплачивать работу медиков с инфицированными новой коронавирусной инфекцией.
Ранее президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН призвал расследовать все случаи чиновничьего саботажа по невыплате медикам доплат за CJVID-19 и жестко их пресекать.
«Был приказ руководителя Следственного Комитета РФ (Александра Бастрыкина – прим. НСН) провести расследование случаев, когда медработникам не выплачивались положенные деньги. С другой стороны, в том же Нижнем Новгороде привлекли и МВД, и СК к «протестам» медиков. Надо понимать, какой результат дадут в отношение медработников эти встречные действия, чтобы понимать, будет ли в регионах выполнено поручение президента и правительства. Если не наказывать чиновников, которые саботируют приказы, дело не сдвинется! Из-за этого Путину пришлось им надавать по шапке. Это вынужденная мера. Без этого мы не справились с саботажем местных чиновников, который надо пресекать очень жестко!» - заявил Гальперин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru