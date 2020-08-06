Медики из Бурятии используют новый способ выявления COVID-19

При помощи искусственного интеллекта медики из Бурятии научились диагностировать пневмонию, в том числе с признаками новой коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба правительства республики искусственный интеллект анализирует снимки компьютерной томографии и таким образом диагностирует пневмонию и коронавирус. Такая возможность у республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко появилась благодаря оборудованию Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка.

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Нейросеть обучена на 10 тыс обезличенных КТ-изображений, на которых специалистами обозначены какие-либо отклонения от нормы. Модель автоматически выдает свое заключение по присутствию воспаления, а также прописывает возможность наличия коронавируса, что способствует более быстрому и точному диагнозу человека-врача.

Система в сутки обрабатывает около 150 снимков, а точность выводов превышает 90%. Отмечается, что в скором времени это оборудование также можно будет использовать для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее.

Ранее НСН сообщала, что за последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом выросло на 5 267 человек. Всего же сейчас насчитывается 871 894 зараженных, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМедицинаЗдоровьеКоронавирус
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