Медики из Бурятии используют новый способ выявления COVID-19

Нейросеть обучена на 10 тыс обезличенных КТ-изображений, на которых специалистами обозначены какие-либо отклонения от нормы. Модель автоматически выдает свое заключение по присутствию воспаления, а также прописывает возможность наличия коронавируса, что способствует более быстрому и точному диагнозу человека-врача.

Система в сутки обрабатывает около 150 снимков, а точность выводов превышает 90%. Отмечается, что в скором времени это оборудование также можно будет использовать для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее.

Ранее НСН сообщала, что за последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом выросло на 5 267 человек. Всего же сейчас насчитывается 871 894 зараженных, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

