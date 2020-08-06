Более 29,7 млн тестов на COVID-19 сделано в России

По информации Роспотребнадзора к 6 августа в России было сделано более 29,7 млн тестов на выявление нового коронавируса. Сейчас на карантине под медицинским наблюдением находится порядка 245 тыс человек.

При этом, за предыдущие сутки было проведено 283 тыс тестов на CОVID-19.

Число перенёсших COVID в Италии оказалось в 6 раз больше, чем считалось

Также 5 августа столичный оперштаб по борьбе с коронавирусов в телеграмм-канале сообщал, что в Москве скончалось еще 13 пациентов. У всех была диагностирована пневмония. Всего число жертв в столице на данный момент составляет более 4,5 тыс человек.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы, доктор медицинских наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус был создан искусственно.

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ФОТО: pixabay.com
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