Более 29,7 млн тестов на COVID-19 сделано в России

По информации Роспотребнадзора к 6 августа в России было сделано более 29,7 млн тестов на выявление нового коронавируса. Сейчас на карантине под медицинским наблюдением находится порядка 245 тыс человек.

При этом, за предыдущие сутки было проведено 283 тыс тестов на CОVID-19.