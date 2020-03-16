Медик прокомментировала вопрос опасности метро из-за коронавируса

По словам Минуровой, в метрополитене предусмотрены меры по дезинфекции, в том числе, обработка поездов ультрафиолетом на конечных станциях линий. «В метро мы можем передвигаться», - заявила она телеканалу, отметив, что большинство вирусов гибнет под воздействием ультрафиолета.

Также Минурова добавила, что меры дезинфекции применяются и в автобусах.

Ранее сегодня глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о введении в школах региона трехнедельных каникул в целях профилактики распространения коронавируса. Так, школьники уйдут на внеплановые каникулы с будущей недели.

