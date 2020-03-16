В школах Подмосковья объявят трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Как губернатор сообщил на своей официальной странице в Instagram, внеплановые каникулы введут со следующей недели. По его словам, на текущей неделе школьники еще будут учиться дистанционно.

В свою очередь, студенты университетов региона перейдут на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев решил с 15 марта регулярно рассказывать о ситуации с коронавирусом в регионе в социальных сетях.



