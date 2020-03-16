Делягин: В глобальную депрессию мы впадем в июле

Михаил Делягин: «А более того, премьер-министр, возглавив комиссию по борьбе с коронавирусом, сообщил еще в воскресенье, что снимаются все логистические ограничения на движение транспорта, который обслуживает торговлю. Это очень важно, потому что это будет способствовать снижению дефицита продовольствия. Понятно, что у нас практически ликвидировано национальное производство. Государство прилагает все усилия для того, чтобы его уничтожить, поэтому мы не можем начать производить маски, как Китай, не можем нормализовать производства продовольствия, даже самого простого. Но мы можем обеспечить импорт с тех стран, которые проводят другую политику. И товарищ Мишустин занялся именно этим», – делится со слушателями НСН Михаил Делягин.

