Делягин: В глобальную депрессию мы впадем в июле
директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
На таможне заработает «зеленый коридор» для товаров первой необходимости
С 17 марта на таможне начнет действовать «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, которые закупают торговые сети. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Михаил Делягин: «А более того, премьер-министр, возглавив комиссию по борьбе с коронавирусом, сообщил еще в воскресенье, что снимаются все логистические ограничения на движение транспорта, который обслуживает торговлю. Это очень важно, потому что это будет способствовать снижению дефицита продовольствия. Понятно, что у нас практически ликвидировано национальное производство. Государство прилагает все усилия для того, чтобы его уничтожить, поэтому мы не можем начать производить маски, как Китай, не можем нормализовать производства продовольствия, даже самого простого. Но мы можем обеспечить импорт с тех стран, которые проводят другую политику. И товарищ Мишустин занялся именно этим», – делится со слушателями НСН Михаил Делягин.
Российские студенты уходят на карантин
Российских студентов вслед за школьниками переводят на дистанционное обучение из-за развития коронавируса в стране.
Михаил Делягин: «Безусловно, на мой взгляд, это гипертрофированная реакция правительства на эпидемию, которая, по его же словам, выглядит как сезонный грипп. Но, тем не менее, мера вполне осознанная, не нужно дожидаться, когда мы перейдем эпидемиологический барьер», – отмечает экономист в эфире НСН.
Китай показывает худшие экономические показатели за историю
Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет. Промышленное производство упало на 13 с половиной процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Михаил Делягин: «Это за январь-февраль. Пассажироперевозки упали вчетверо, перевозки грузов упали более чем на четверть. Про туризм и ресторанный бизнес я вообще молчу. Удар по Китаю очень страшный, Китай сейчас восстанавливается, но в мире успели разрушиться логистические цепочки», – говорит он НСН.
Российские акции продолжают падать
Рынок акций РФ открылся в понедельник новой волной снижения цен.
Михаил Делягин: «Снижение пока умеренное. Можно сказать, что рынки в ужасе, но глобальная депрессия – это не сейчас. В риск глобальной депрессии мы входим в конце июля, когда американские элиты будут, что называется, «мочить Трампа во всех сортирах», которые им доступны», – уверяет Михаил Делягин в интервью НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.