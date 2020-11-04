«Мечты. Где ваша сладость?» Драгунский о путешествиях на Новый год

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН оценил желание россиян уехать за рубеж на новогодние праздники.

Почти 70% россиян хотели бы встретить Новый год в путешествии. Причем две трети – за рубежом, сообщает сервис OneTwoTrip.

В связи с этой новостью писатель Денис Драгунский в эксклюзивном интервью НСН прочитал строки Пушкина и Бунина.

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«Как говорится, мечты, мечты. Где ваша сладость? Но с другой стороны, как писал великий русский писатель Бунин, какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются? Пускай сбудется», – сказал он.

Кроме того, Денис Драгунский в беседе с НСН поспорил с согражданами, которые решили, что персонаж Обломова вернее других отражает черты русского человека.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, сказал читателям НСН, что за границу на Новый год россиян не отпустят.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Новый ГодВиталий МилоновДенис Драгунский
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