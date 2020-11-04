«Мечты. Где ваша сладость?» Драгунский о путешествиях на Новый год

«Как говорится, мечты, мечты. Где ваша сладость? Но с другой стороны, как писал великий русский писатель Бунин, какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются? Пускай сбудется», – сказал он.

Кроме того, Денис Драгунский в беседе с НСН поспорил с согражданами, которые решили, что персонаж Обломова вернее других отражает черты русского человека.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, сказал читателям НСН, что за границу на Новый год россиян не отпустят.

