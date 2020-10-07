Путин: Мой день рождения – не национальный праздник

Владимир Путин рассказал, как отпразднует свой день рождения. Глава государства признался, что проведёт праздник в кругу близких и семьи.

«Это мой день рождения, не национальный праздник, поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события нескромно», - заявил глава государства в эфире телеканала Россия 24

Президент России считает, что «в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения: в кругу своих друзей, близких, вне зависимости от своего служебного положения».

7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет, напоминает Ura.ru.