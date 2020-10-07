Путин: Мой день рождения – не национальный праздник
Владимир Путин рассказал, как отпразднует свой день рождения. Глава государства признался, что проведёт праздник в кругу близких и семьи.
«Это мой день рождения, не национальный праздник, поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события нескромно», - заявил глава государства в эфире телеканала Россия 24
Президент России считает, что «в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения: в кругу своих друзей, близких, вне зависимости от своего служебного положения».
7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет, напоминает Ura.ru.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 7 октября Владимир Путин проведет минимум десяток международных телефонных разговоров. При этом, по его словам, беседы с президентом США Дональдом Трампом в графике российского лидера нет, пишет ТАСС. Вторая часть дня президента будет посвящена «традиционно» друзьям, родным и близким, сообщает РИА ФАН.
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