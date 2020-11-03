Милонов пожелал американцам найти президента помоложе
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне смогут бесплатно отучиться на врачей
В медицинских вузах предложили создать бюджетные места для получения второго высшего образования.
Виталий Милонов: «Наконец-то. А то в последнее время наши вузы плодят в бесконечном количестве менеджеров, управленцев и юристов. А ведь эти люди не могут найти себе потом рабочее место. Медицинские работники сейчас очень нужны, очень важны. И пускай человек будет бухгалтером, но второй образование у него будет медицинское, таким образом, он нас сможет всегда подстраховать, если, не дай бог, еще одна волна пандемии к нам нагрянет», – прокомментировал в эфире НСН Виталий Милонов.
Минпросвещения предложило школам проводить классные часы в Instagram
Минпросвещения посоветовало школам на удаленке проводить классные часы в Instagram. В ведомстве считают, что это поможет поддержать учебный настрой.
Виталий Милонов: «Не знаю, какой настрой будет, потому что в этой социальной сети не совсем школьные предметы пропагандируются, но чем черт не шутит», – сказал он НСН.
Российские туристы рассказали, где мечтают встретить Новый год
Почти 70% россиян хотели бы встретить Новый год в путешествии. Причем две трети – за рубежом, сообщает сервис OneTwoTrip.
Виталий Милонов: «За рубежом родного региона, я надеюсь, потому что за границу нас точно не пустят, коронавирус – не шутка. Не хочется ведь вместе с новогодними подарками привести домой еще и новый штамм коронавируса. Отдыхайте дома, отдыхайте за городом, потому что за границей при таком-то курсе евро делать нам вообще нечего», – отметил он в интервью НСН.
В США стартовали президентские выборы
Америка сегодня выбирает нового президента страны. За этот пост борются 74-летний действующий лидер Дональд Трамп и 77-летний кандидат от демократов Джо Байден. Тем временем, в магазинах США начали заколачивать витрины из-за риска беспорядков. Полиция Вашингтона переведена на усиленный режим дежурства.
Виталий Милонов: «Вопрос в том, новый ли будет президент. Желаю Америке найти кого-нибудь помоложе. Ведь по всем законодательствам, что один, что другой должны быть на пенсии. А насчет беспорядков, если посмотреть динамику, то каждые выборы сопровождаются все более и более жесткими акциями. А то, что чернокожие ребята творили в этом году, вообще уму непостижимо», – сказал Виталий Милонов в беседе с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Путин раскрыл, чему научился у Черномырдина
- Число жертв землетрясения в Измире выросло до 111
- СМИ: Белый дом сократил число гостей на приёме после выборов
- Житель Москвы из Севастополя задушил свою мать за просьбу меньше пить
- НКР: Степанакерт обстреляли из РСЗО «Смерч»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru