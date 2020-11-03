Милонов пожелал американцам найти президента помоложе

Виталий Милонов: «Наконец-то. А то в последнее время наши вузы плодят в бесконечном количестве менеджеров, управленцев и юристов. А ведь эти люди не могут найти себе потом рабочее место. Медицинские работники сейчас очень нужны, очень важны. И пускай человек будет бухгалтером, но второй образование у него будет медицинское, таким образом, он нас сможет всегда подстраховать, если, не дай бог, еще одна волна пандемии к нам нагрянет», – прокомментировал в эфире НСН Виталий Милонов.

