Драгунский: Демократия - это иногда больно
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
«Вектор» готовит вакцину от COVID-19 в виде капель для носа
Центр «Вектор» продолжает исследования вакцины от коронавируса в виде капель для носа. В Роспотребнадзоре уточнили, что прототип вакцины уже прошел ряд лабораторных и доклинических исследований.
Денис Драгунский: «Тут уж не важно, в виде чего будет вакцина, можно и укол потерпеть. Главное, чтобы она была эффективной», – подчеркнул Денис Драгунский в эфире НСН.
Россияне смогут бесплатно отучиться на врачей
Россиянам хотят дать возможность бесплатно получать второе высшее образование при поступлении в медвузы.
Денис Драгунский: «Прекрасная инициатива, врачи очень нужны не только сегодня, в дни пандемии, но и в будущем, и всегда», – отметил он в беседе с НСН.
Обломов стал прототипом типичного русского человека
Большинство россиян считают, что персонаж Обломова вернее других отражает черты русского человека.
Денис Драгунский: «Нет, клевещут. Как же тогда русский человек построил Транссибирскую магистраль, как же он полетел в космос, как же он, наконец, за последние годы покрыл всю Россию сетью частных магазинов, автосервисов, парикмахерских и прочих малых и средних бизнесов? Русский человек – очень активный человек, вовсе не Обломов», – сказал он слушателям НСН.
Российские туристы рассказали, где мечтают встретить Новый год
Почти 70% россиян хотели бы встретить Новый год в путешествии. Причем две трети – за рубежом, сообщает сервис OneTwoTrip.
Денис Драгунский: «Как говорится, мечты, мечты. Где ваша сладость? Но с другой стороны, как писал великий русский писатель Бунин, какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются? Пускай сбудется», – вспомнил известные строки писатель в интервью НСН.
Более половины россиян признались, что не понимают современное искусство
Согласно результатам опроса, проведенного сервисом MyBook и Московским музеем современного искусства, 75% россиян ходили за последний год хотя бы раз на выставки. Выяснилось, что около 60% опрошенных не понимают современное искусство.
Денис Драгунский: «По-моему, это хорошие цифры. Это значит, что остальные 40% россиян современное искусство все-таки понимают, и это блестяще. Потому что во всем мире современное искусство понимают 3-5% людей», – подметил он для НСН.
В США стартовали президентские выборы
Америка сегодня в 59-й раз выбирает президента страны. В магазинах США начали заколачивать витрины из-за риска беспорядков. Полиция Вашингтона переведена на усиленный режим дежурства.
Денис Драгунский: «Что поделаешь, демократия – это иногда очень больно», – подытожил в разговоре с НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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