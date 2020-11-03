Драгунский: Демократия - это иногда больно

Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

«Вектор» готовит вакцину от COVID-19 в виде капель для носа

Центр «Вектор» продолжает исследования вакцины от коронавируса в виде капель для носа. В Роспотребнадзоре уточнили, что прототип вакцины уже прошел ряд лабораторных и доклинических исследований.

Денис Драгунский: «Тут уж не важно, в виде чего будет вакцина, можно и укол потерпеть. Главное, чтобы она была эффективной», – подчеркнул Денис Драгунский в эфире НСН.

2

Россияне смогут бесплатно отучиться на врачей

Россиянам хотят дать возможность бесплатно получать второе высшее образование при поступлении в медвузы.

Денис Драгунский: «Прекрасная инициатива, врачи очень нужны не только сегодня, в дни пандемии, но и в будущем, и всегда», – отметил он в беседе с НСН.

3

Обломов стал прототипом типичного русского человека

Большинство россиян считают, что персонаж Обломова вернее других отражает черты русского человека.

Денис Драгунский: «Нет, клевещут. Как же тогда русский человек построил Транссибирскую магистраль, как же он полетел в космос, как же он, наконец, за последние годы покрыл всю Россию сетью частных магазинов, автосервисов, парикмахерских и прочих малых и средних бизнесов? Русский человек – очень активный человек, вовсе не Обломов», – сказал он слушателям НСН.

4

Российские туристы рассказали, где мечтают встретить Новый год

Почти 70% россиян хотели бы встретить Новый год в путешествии. Причем две трети – за рубежом, сообщает сервис OneTwoTrip.

Денис Драгунский: «Как говорится, мечты, мечты. Где ваша сладость? Но с другой стороны, как писал великий русский писатель Бунин, какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются? Пускай сбудется», – вспомнил известные строки писатель в интервью НСН.

5

Более половины россиян признались, что не понимают современное искусство

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом MyBook и Московским музеем современного искусства, 75% россиян ходили за последний год хотя бы раз на выставки. Выяснилось, что около 60% опрошенных не понимают современное искусство.

Денис Драгунский: «По-моему, это хорошие цифры. Это значит, что остальные 40% россиян современное искусство все-таки понимают, и это блестяще. Потому что во всем мире современное искусство понимают 3-5% людей», – подметил он для НСН.

6

В США стартовали президентские выборы

Америка сегодня в 59-й раз выбирает президента страны. В магазинах США начали заколачивать витрины из-за риска беспорядков. Полиция Вашингтона переведена на усиленный режим дежурства.

Денис Драгунский: «Что поделаешь, демократия – это иногда очень больно», – подытожил в разговоре с НСН Денис Драгунский.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиДенис Драгунский
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