Драгунский: Демократия - это иногда больно

Денис Драгунский: «Нет, клевещут. Как же тогда русский человек построил Транссибирскую магистраль, как же он полетел в космос, как же он, наконец, за последние годы покрыл всю Россию сетью частных магазинов, автосервисов, парикмахерских и прочих малых и средних бизнесов? Русский человек – очень активный человек, вовсе не Обломов», – сказал он слушателям НСН.

