Медведев предложил эксперимент по переходу на четырехдневку
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он заявил на заседании круглого стола с представителями профсоюзов.
Медведев предложил начать с некоторых регионов и групп компаний. Зампред Совбеза считает, что проводить реформу нужно постепенно, без резких изменений.
«Запустить процесс можно с малого — сокращать рабочий день на час, на два, на три», - заявил Медведев. Так, по мнению экс-президента России, удастся избежать всплесков безработицы.
По словам политика, к уменьшению количества рабочих дней в неделе движутся многие развитые страны мира, и Россия не может не замечать эту тенденцию. При этом, по словам политика, важно, чтобы при сокращении рабочей недели не падала производительность труда и зарплата работника.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН назвал справедливой четырехдневную рабочую неделю для россиян.
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