«Мечта для пенсионеров»: Пенсию в 40 тысяч назвали «серьезной подвижкой»

Пенсия в таком объеме сделала бы жизнь пенсионеров комфортной и благополучной, отметил в эфире НСН председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский. 

Уровень комфортной жизни у каждого российского пенсионера свой, но пенсия в 40 тысяч рублей серьезно улучшила бы их настроение, сказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне опрос ВЦИОМ показал, что для комфортной жизни российским пенсионерам необходимо около 40 тысяч рублей в месяц. Валерий Рязанский отметил, что пенсий такого уровня придется ждать еще долго.

«Уровень комфортной жизни у каждого пенсионера свой. Кому-то этих денег будет достаточно с учетом того, что ему помогают дети. У каждого свой организованный жизненный цикл и уровень. А что касается более-менее официальных источников уровня благополучия, то можно обратиться к цифрам, озвученным Голиковой. Она говорила, что мы стремимся к оптимальному уровню пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров в объеме 2-2,5 прожиточного минимума. Это будет тот уровень, при котором государство будет чувствовать себя более спокойно за уровень обеспечения неработающего пенсионера», - сказал Рязанский.

Председатель Союза пенсионеров отметил, что движение в сторону увеличения пенсий стало бы серьезным шагом к улучшению качества жизни.

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«Сегодня прожиточный уровень пенсионера порядка 10-11 тысяч рублей. Если говорить об уровне 2-2,5 – то это где-то в районе 27-30 тысяч рублей. Так что 30 тысяч и 40 тысяч – это цены одного порядка. Но если бы мы смогли обеспечить средний уровень пенсионного обеспечения в 40 тысяч, то это была бы серьезная подвижка к улучшению настроения пенсионеров. Те 40 тысяч, о которых идет речь – это пока что мечта для многих пенсионеров», - резюмировал Рязанский.

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более одного миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты. Так, правительство выделило более 10 млн рублей на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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