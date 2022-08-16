«Мечта для пенсионеров»: Пенсию в 40 тысяч назвали «серьезной подвижкой»

Накануне опрос ВЦИОМ показал, что для комфортной жизни российским пенсионерам необходимо около 40 тысяч рублей в месяц. Валерий Рязанский отметил, что пенсий такого уровня придется ждать еще долго.

«Уровень комфортной жизни у каждого пенсионера свой. Кому-то этих денег будет достаточно с учетом того, что ему помогают дети. У каждого свой организованный жизненный цикл и уровень. А что касается более-менее официальных источников уровня благополучия, то можно обратиться к цифрам, озвученным Голиковой. Она говорила, что мы стремимся к оптимальному уровню пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров в объеме 2-2,5 прожиточного минимума. Это будет тот уровень, при котором государство будет чувствовать себя более спокойно за уровень обеспечения неработающего пенсионера», - сказал Рязанский.

Председатель Союза пенсионеров отметил, что движение в сторону увеличения пенсий стало бы серьезным шагом к улучшению качества жизни.