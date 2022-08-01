Повышение пенсий и новый подход к оружию: Что изменится в России в августе

Перерасчет пенсии, упрощение процедуры регистрации самозанятым и нововведения в закон "Об оружии". Какие законы вступают в силу в августе - в обзоре НСН.

ПЕНСИЯ РАСТЕТ

1 августа пенсии работающим россиянам проиндексируют. Прибавка будет зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Также фиксированную выплату к пенсии удвоят россиянам, которым в августе исполнится 80 лет.

ДОКТОР ОНЛАЙН

С 1 августа меняется подход к лечению наркоманов. Теперь можно применять телемедицинские технологии. Врачей ограничили во времени для постановки диагноза. Если раньше им отводилось на это до 7 суток, то теперь в течение 72 часов им нужно установить наркологическое расстройство. Помогут в этом данные клинического обследования, результаты инструментальных и лабораторных исследований, динамическое наблюдение.

РАЗРЕШЕНИЕ НА КОЛЛЕКЦИЮ ОРУЖИЯ

С 25 августа вступят в силу очередные поправки в закон «Об оружии». В частности, владельцы смогут отдавать оружие в ремонт, как производителю, так и частным фирмам, имеющим лицензию на этот вид деятельности. Еще одно нововведение касается ограничения на количество оружия. У одного человека не может быть больше десяти стволов всех видов. Запретят и коллекционировать оружие, если нет права на его приобретение.

РАЗ, И ТЫ САМОЗАНЯТЫЙ

Россияне, а также граждане ЕАЭС, ДНР и ЛНР теперь в упрощенном порядке могут стать самозанятыми. Зарегистрироваться в налоговой теперь можно не только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, но и через портал госуслуг.

С МОЛОКОМ МАТЕРИ

Реклама детских семей, включенных в рацион питания для малышей до 1 года, теперь должна содержать утверждение о пользе грудного вскармливания. Также реклама такой продукции должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения смесей и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами. Закон вступает в силу 27 августа.

