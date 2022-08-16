ВЦИОМ выяснил, сколько денег нужно российскому пенсионеру

Для комфортной жизни российским пенсионерам нужно около 40 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом мужчинам для комфортной жизни необходима большая сумма, чем женщинам, — порядка 44000 рублей против 37500 рублей.