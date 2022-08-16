ВЦИОМ выяснил, сколько денег нужно российскому пенсионеру
Для комфортной жизни российским пенсионерам нужно около 40 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом мужчинам для комфортной жизни необходима большая сумма, чем женщинам, — порядка 44000 рублей против 37500 рублей.
Одновременно более половины опрошенных (57%) заявили, что хотели бы получать дополнительный доход после выхода на пенсию. Желающих подрабатывать на пенсии мужчин больше, чем женщин.
Ранее сообщалось, что с 1 августа вырос размер пенсий у части россиян — работающих пенсионеров, а также достигших 80 лет и инвалидов первой группы.
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