ВЦИОМ выяснил, сколько денег нужно российскому пенсионеру

Для комфортной жизни российским пенсионерам нужно около 40 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом мужчинам для комфортной жизни необходима большая сумма, чем женщинам, — порядка 44000 рублей против 37500 рублей.

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Одновременно более половины опрошенных (57%) заявили, что хотели бы получать дополнительный доход после выхода на пенсию. Желающих подрабатывать на пенсии мужчин больше, чем женщин.

Ранее сообщалось, что с 1 августа вырос размер пенсий у части россиян — работающих пенсионеров, а также достигших 80 лет и инвалидов первой группы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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