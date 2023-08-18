МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в Москве

По информации ведомства, в столице во второй половине дня ожидаются сильный ливень, гроза и град.



В МЧС рекомендовали москвичам не парковать автомобили под деревьями и избегать шатких конструкций.

Москвичей ждут солнечные выходные с ненавязчивыми дождиками, при этом аномальная жара будет только в пятницу, сказал ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

