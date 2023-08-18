МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в Москве
18 августа 202314:50
Московское отделение МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в столице.
По информации ведомства, в столице во второй половине дня ожидаются сильный ливень, гроза и град.
В МЧС рекомендовали москвичам не парковать автомобили под деревьями и избегать шатких конструкций.
Москвичей ждут солнечные выходные с ненавязчивыми дождиками, при этом аномальная жара будет только в пятницу, сказал ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru