МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в Москве

Московское отделение МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в столице.

«Африканский дождь!»: Вильфанд пообещал москвичам «египетскую ночь»

По информации ведомства, в столице во второй половине дня ожидаются сильный ливень, гроза и град.

В МЧС рекомендовали москвичам не парковать автомобили под деревьями и избегать шатких конструкций.

Москвичей ждут солнечные выходные с ненавязчивыми дождиками, при этом аномальная жара будет только в пятницу, сказал ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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