«Африканский дождь!»: Вильфанд пообещал москвичам «египетскую ночь»

«Выходные в Москве будут дождливыми. Уже сегодня начались дожди и возможны грозы, при этом нынешняя ночь будет очень теплой. При этом сегодня во второй половине дня температура заметно повысится до 27-28 градусов, это связано с переносом воздушных масс из Египта, из северо-восточной Африки. Поэтому москвичей ждет настоящая африканская ночь с температурой до 22-х градусов», - сказал Вильфанд.

По его словам, в воскресенье в столицу вернется солнышко, а со вторника начнется потепление.

«Если сравнивать с 30-градусной жарой в начале этой недели, то температура в выходные будет более низкой, но если сравнивать с климатической нормой для Москвы, то она будет на два градуса выше. Дожди пойдут с запада на восток, в субботу днем по всей Москве и области будет дождливая погода, а температура 23-25 градусов, также местами могут быть грозы и усиление ветра. В воскресенье дождь будет слабее и начнет показываться солнышко. Такая же погода будет в понедельник и вторник. При этом со вторника начнется повышение температуры, погода станет комфортной, к пятнице воздух прогреется до 24-29 градусов», - объяснил синоптик.

Руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему москвичам не грозят микро-смерчи и засасывающие воронки.

