«Замечательные выходные!»: На Москву надвигается барическая волна
Москвичей ждут солнечные выходные с ненавязчивыми дождиками, при этом аномальная жара будет только в пятницу, сказал в эфире НСН Роман Вильфанд.
Тридцатиградусная пятничная жара в Москве продолжится выходными без катаклизмов, после которых начнется похолодание, пообещал в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На этой неделе в Москве было довольно жарко, на улице светило солнце, температура приближалась к 30 градусам, однако пятничный моросящий дождик намекнул на разрушение идиллии.
«Катаклизмов в выходные не ожидается, но уже сегодня, во второй половине дня и ночью прогнозируется кратковременный дождь ливневого характера. Это связано с тем, что через столицу будет проходить барическая волна. Дожди будут летнего типа, возможны грозы и усиление ветра. Пятница в Москве будет теплой, от 28 до 31 градуса, при этом ветер будет северным, - изначально теплый воздух будет поступать в Москву с севера. Температура на пять градусов превысит норму, это весьма значительная аномалия. В субботу и воскресенье погода будет примерно одинаковой: совсем небольшие дожди, вполне летние ночные температуры от 16 до 19 градусов, а днем около +25. Солнца будет довольно много, это замечательная погода для Москвы», - сказал Вильфанд.
При этом он предупредил, что с понедельника начнется похолодание, а со среды – кратковременные дожди, которые продлятся до конца следующей недели.
Ранее Вильфанд рассказывал НСН, как в Москву пришла «египетская ночь» с африканской температурой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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