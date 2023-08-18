«Замечательные выходные!»: На Москву надвигается барическая волна

«Катаклизмов в выходные не ожидается, но уже сегодня, во второй половине дня и ночью прогнозируется кратковременный дождь ливневого характера. Это связано с тем, что через столицу будет проходить барическая волна. Дожди будут летнего типа, возможны грозы и усиление ветра. Пятница в Москве будет теплой, от 28 до 31 градуса, при этом ветер будет северным, - изначально теплый воздух будет поступать в Москву с севера. Температура на пять градусов превысит норму, это весьма значительная аномалия. В субботу и воскресенье погода будет примерно одинаковой: совсем небольшие дожди, вполне летние ночные температуры от 16 до 19 градусов, а днем около +25. Солнца будет довольно много, это замечательная погода для Москвы», - сказал Вильфанд.

При этом он предупредил, что с понедельника начнется похолодание, а со среды – кратковременные дожди, которые продлятся до конца следующей недели.

Ранее Вильфанд рассказывал НСН, как в Москву пришла «египетская ночь» с африканской температурой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

