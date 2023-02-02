МЧС: КПП Верхний Ларс закрыт на въезд из России до особого распоряжения

Контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на границе Грузии и России закрыли для всех видов транспорта, но только на выезд с территории РФ. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии. Как отмечается, запрет введен до особого распоряжения.

В МЧС пояснили, что это связано с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на фоне ухудшения погодных условий, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

Власти Северной Осетии ограничили въезд на территорию республики

Верхний Ларс — единственный пункт пропуска на границе России и Грузии.

Ранее, как сообщала НСН, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Ольга Смольская
ТЕГИ:МЧСГрузияГраницаРоссия
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