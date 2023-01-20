Президент Грузии призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией и призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране. Об этом сообщает ТАСС

Грузия не станет вводить визы для граждан России

Так, она прокомментировала сообщения в СМИ, что Грузия приветствовала бы решение о возобновлении сообщения с российской стороны.

Ранее казахстанское правительство ужесточило правила въезда и пребывания в республике для иностранцев, в том числе граждан стран ЕАЭС. Отмечается, что разрешенный срок пребывания для иммигрантов, приехавших в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, будет заканчиваться по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы страны. Так, суммарно срок будет составлять 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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