Президент Грузии призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией и призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране. Об этом сообщает ТАСС
Так, она прокомментировала сообщения в СМИ, что Грузия приветствовала бы решение о возобновлении сообщения с российской стороны.
Ранее казахстанское правительство ужесточило правила въезда и пребывания в республике для иностранцев, в том числе граждан стран ЕАЭС. Отмечается, что разрешенный срок пребывания для иммигрантов, приехавших в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, будет заканчиваться по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы страны. Так, суммарно срок будет составлять 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, передает RT.
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