Президент Грузии призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране

Так, она прокомментировала сообщения в СМИ, что Грузия приветствовала бы решение о возобновлении сообщения с российской стороны.



Ранее казахстанское правительство ужесточило правила въезда и пребывания в республике для иностранцев, в том числе граждан стран ЕАЭС. Отмечается, что разрешенный срок пребывания для иммигрантов, приехавших в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, будет заканчиваться по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы страны. Так, суммарно срок будет составлять 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, передает RT.

