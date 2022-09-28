Власти Северной Осетии ограничили въезд на территорию республики

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности на территории республики, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Северной Осетии - в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе», - сообщил Меняйло в своем Telegram-канале.

Повестки о призыве вручают россиянам на границе с Грузией

В соответствии с новым режимом ограничивается въезд на территорию указанных районов легкового транспорта. Исключение предусмотрено для жителей Северной и Южной Осетии, а также соседней Грузии. Кроме того, ограничение не распространяется на туристов, имеющих на руках путевки.

Ранее стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» будут вручать повестки россиянам из всех регионов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ТЕГИ:Российские ТуристыГрузияСеверная ОсетияСергей Меняйло
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