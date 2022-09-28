Власти Северной Осетии ограничили въезд на территорию республики
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности на территории республики, сообщает «Интерфакс».
«Сегодня подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Северной Осетии - в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе», - сообщил Меняйло в своем Telegram-канале.
В соответствии с новым режимом ограничивается въезд на территорию указанных районов легкового транспорта. Исключение предусмотрено для жителей Северной и Южной Осетии, а также соседней Грузии. Кроме того, ограничение не распространяется на туристов, имеющих на руках путевки.
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