«МЧС и суд»: Пассажиры могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете

Пассажиры могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете, для этого нужно зафиксировать температуру, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с НСН. По его словам, в моменте можно обратиться в полицию по телефону, а уже после идти в суд.

Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиаперевозчиков исключить нахождение пассажиров в самолете в случае высокой температуры в салоне. Допустимая температура в пассажирской кабине составляет от 20 до 25 °C. Янков поддержал рекомендации.