«МЧС и суд»: Пассажиры могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете
Кирилл Янков заявил НСН, что авиакомпании просто экономят, когда не высаживают пассажиров из самолета при задержке рейса.
Пассажиры могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете, для этого нужно зафиксировать температуру, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с НСН. По его словам, в моменте можно обратиться в полицию по телефону, а уже после идти в суд.
Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиаперевозчиков исключить нахождение пассажиров в самолете в случае высокой температуры в салоне. Допустимая температура в пассажирской кабине составляет от 20 до 25 °C. Янков поддержал рекомендации.
«Такие случаи возникают не так редко. Бывает, что о неполадках выясняется, когда пассажиры уже зашли на борт, а также внезапно может оказаться, что воздушное пространство занято или закрыто. Двигатель не работает, когда самолет стоит, то есть, не работает и кондиционер. Авиакомпания может оперативно заказать автобус, чтобы пассажиров отвезти обратно в аэропорт, но они экономят, к сожалению. Надо не экономить в случае, если в салоне становится слишком душно. Более того, надо наказывать авиакомпании, если они не поддерживают нормы температуры в салоне», - отметил он.
Он рассказал, что пассажиры при нахождении в некомфортных условиях могут звонить не только в дежурные службы аэропорта, но также в полицию и МЧС.
«Конечно, могут быть объективные причины, например, из-за погодных условий самолет садится в аэропорт другой, где сейчас большая загруженность и нет столько автобусов, чтобы отвезти пассажиров. Пассажиры в любом случае должны знать, что имеют право на нахождение в комфортных условиях. Надо звонить тем органам, которые могут оперативно отреагировать на ситуацию – дежурные службы аэропорта, дежурные службы авиакомпании, даже в полицию можно позвонить, так как в аэропорту обычно есть полицейский участок, МЧС есть в каждом аэропорте. Даже в 112 можно позвонить. Такие случаи были», - отметил он.
При этом до суда в таких случаях пассажиры обычно не доходят, несмотря на то, что при доказательной базе можно получить компенсацию, напомнил Янков.
«Что касается судебной практики, после происшествия уже никто не обращается в суд. Для этого нужно зафиксировать на фото происходящее, сфотографировать показатели термометра (даже на мобильном устройстве есть термометры). Если будет доказательная база, можно идти в Роспотребнадзор для начала, а затем уже подать иск можно, чтобы авиакомпания вам возместила ущерб, моральная компенсация. Есть люди с заболеваниями, например, у которых из-за духоты может обостриться заболевание. Просто обычно люди не жалуются уже, когда прилетели», - добавил собеседник НСН.
Высадка пассажиров из самолета при недлительной задержке рейса очень затруднительна по техническим причинам, заявил ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН».
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