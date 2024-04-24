СМИ: Авиакомпаниям предписали высаживать пассажиров при духоте в самолетах
Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиаперевозчиков исключить нахождение пассажиров в самолете в случае высокой температуры в салоне. Об этом сообщают Известия со ссылкой на письма ведомств.
По данным издания, глава Госавианадзора Владимир Ковальский отметил, что в законодательстве нет регламентирующих допустимую температуру на борту требований и призвал авиакомпании соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы на транспорте. Допустимая температура в пассажирской кабине — от 20 до 25 °C. Госавианадзор попросил перевозчиков закрепить эти нормы в своих внутренних документах и исключить посадку пассажиров, если температура в самолете превышает указанные значения.
В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров поручил руководителям авиакомпаний при перелетах в районы с жарким климатом исключить эксплуатацию самолетов с неработающей вспомогательной-силовой установкой либо отложенными дефектами, из-за которых может снизиться эффективность системы кондиционирования или регулирования температуры. Ведомство призвало при планировании рейсов учитывать климатические условия и проводить дополнительные инструктажи для экипажей о порядке их действий в случае задержки вылета.
Росавиация поручила при задержках предпринимать меры, чтобы исключить длительное нахождение пассажиров на борту при невозможности оперативно устранить неисправность. Кроме того, следует исключить посадку в самолеты с неустраненными неисправностями, которые не позволяют начать перелет.
Пресс-служба Ространснадзора подтвердила направление таких рекомендаций перевозчикам. Как отметили в ведомстве, температура в самолетах регулируется санитарно-эпидемиологическими нормами, ответственность за нарушения регулируется КоАП РФ и не входит в зону компетенций Ространснадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru