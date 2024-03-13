«Гигантские убытки»: Цены на авиабилеты вырастут на 10% в 2024 году

Собеседник НСН объяснил, что компании не могут не повышать цены, так как это грозит убытками и банкротством. При этом, если спрос снизится, повышение цен случится позднее.

«Каждый год мы имеем какие-то сюрпризы, бывает, что цена на топливо резко возрастает. Тогда авиакомпаниям придется поднимать цены быстрее. Я думаю, что, исходя из экономической ситуации, процентов на 10 цены должны вырасти в 2024 году. Но возможны различные непредвиденные факторы. Также все будет зависеть от спроса, при низком спросе цены расти не будут. Если компании вообще не будут повышать цены, будут гигантские убытки, а так и до банкротства можно дойти. Так уже было в 2021-2022 годах», - заключил Гусаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность, передает «Радиоточка НСН».



