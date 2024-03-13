«Гигантские убытки»: Цены на авиабилеты вырастут на 10% в 2024 году
Роман Гусаров заявил в эфире НСН, что все будет зависеть от спроса, также возможны «сюрпризы» из-за цен на топливо.
Цены на авиабилеты на полеты по России вырастут в среднем на 10% в 2024 году, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.
«Если брать статистику и полеты по России, по итогу 2023 года средний чек оказался буквально на несколько процентов выше, чем в 2022 году. В 2024 году цены будут неизбежно расти, инфляция растет и все дорожает», - предупредил он.
Собеседник НСН объяснил, что компании не могут не повышать цены, так как это грозит убытками и банкротством. При этом, если спрос снизится, повышение цен случится позднее.
«Каждый год мы имеем какие-то сюрпризы, бывает, что цена на топливо резко возрастает. Тогда авиакомпаниям придется поднимать цены быстрее. Я думаю, что, исходя из экономической ситуации, процентов на 10 цены должны вырасти в 2024 году. Но возможны различные непредвиденные факторы. Также все будет зависеть от спроса, при низком спросе цены расти не будут. Если компании вообще не будут повышать цены, будут гигантские убытки, а так и до банкротства можно дойти. Так уже было в 2021-2022 годах», - заключил Гусаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность, передает «Радиоточка НСН».
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