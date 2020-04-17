МЧС и Роспотребнадзор поспорили из-за масок на улице

МЧС РФ 17 апреля опубликовало рекомендации по отказу от ношения защитных масок на улице в условиях коронавируса. Как утверждается в сообщении ведомства, на улице ношение маски не имеет смысла, так как необходимо дышать свежим воздухом. А вот в местах скопления людей, при уходе за больными или имеющими симптомы заболевания ношение маски необходимо.

В ведомстве также подчеркнули, что маски необходимо менять как можно чаще, а после ее снятия нужно тщательно вымыть руки.

В тот же день собственные рекомендации по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией выпустил Роспотребнадзор. Они, на удивление, оказались практически противоположные информации МЧС.