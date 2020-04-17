МЧС и Роспотребнадзор поспорили из-за масок на улице
Ведомства в один день выпустили противоположные рекомендации относительно ношения масок на открытом воздухе.
МЧС РФ 17 апреля опубликовало рекомендации по отказу от ношения защитных масок на улице в условиях коронавируса. Как утверждается в сообщении ведомства, на улице ношение маски не имеет смысла, так как необходимо дышать свежим воздухом. А вот в местах скопления людей, при уходе за больными или имеющими симптомы заболевания ношение маски необходимо.
В ведомстве также подчеркнули, что маски необходимо менять как можно чаще, а после ее снятия нужно тщательно вымыть руки.
В тот же день собственные рекомендации по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией выпустил Роспотребнадзор. Они, на удивление, оказались практически противоположные информации МЧС.
В памятке «Пять шагов для приближения окончания ограничительных мероприятий» содержаться следующие пункты: оставаться по возможности дома, поддерживать в жилище чистоту, с родственниками общаться дистанционно, тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептические средства, а также надевать маску при выходе из дома.
Ранее рекомендации по безопасности в условиях пандемии дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. В частности она заявила, что использование одной только маски без соблюдения других мер повышает риск заражения. Однако с ней не согласился депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В эфире НСН он усомнился в компетенции представителя ВОЗ.
«Россия не ждет никаких оценок от Всемирной организации здравоохранения. Тем более от тех чиновников, которые у нас здесь на наши деньги живут. Мы не та страна, которая спрыгнула с баобаба. Мы создавали Всемирную организацию здравоохранения после войны для того, чтобы помогать странам Африки, Азии и так далее. А человек, которого я бы не взял даже работать главным врачом в захолустье, учит мою страну, как носить маски. Россию критикует не Всемирная организация здравоохранения, а чиновник. Гнать надо таких чиновников из нашей страны. У нас раньше никогда в жизни здесь не было представителей ВОЗ, а теперь у нас сидит представитель ВОЗ и учит нас маски носить», – заявил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru