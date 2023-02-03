МЧС: Движение через КПП «Верхний Ларс» открыли на выезд из России

Движение возобновлено через пункт пропуска Верхний Ларс из России после расчистки дороги на территории Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что речь идет об автобусах и легковых автомобилях.

Ранее контрольно-пропускной пункт на границе Грузии и России закрывали для всех видов транспорта на выезд с территории РФ.