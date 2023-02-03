МЧС: Движение через КПП «Верхний Ларс» открыли на выезд из России

Движение возобновлено через пункт пропуска Верхний Ларс из России после расчистки дороги на территории Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что речь идет об автобусах и легковых автомобилях.

Ранее контрольно-пропускной пункт на границе Грузии и России закрывали для всех видов транспорта на выезд с территории РФ.

В Грузии высказались за возобновление прямого авиасообщения с Россией

В МЧС пояснили, что это связано с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на фоне ухудшения погодных условий, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

«Верхний Ларс» является единственным пунктом пропуска на границе России и Грузии.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Кроме того, Зурабишвили не поддержала решение правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобильГраницаГрузия
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