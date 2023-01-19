В Грузии высказались за возобновление прямого авиасообщения с Россией
Грузия будет приветствовать возобновление прямого авиасообщения со стороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе.
По его словам, в 2019 года российские власти в одностороннем порядке решили прекратить полеты в Грузию. Это стало своеобразной санкцией в отношении Тбилиси. Кобахидзе отметил, что от этого решения пострадали сами грузины, так как многие граждане живут на территории России, поэтому прекращение полетов между странами усложнило жизни людей.
«Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать», — отметил глава партии.
18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакты между странами развиваются. Москва надеется возобновление прямого авиасообщения с Грузией в ближайшее время.
Ранее вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила, что страна не будет оказывать военную помощь Украине, потому что не хочет быть вовлечена в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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