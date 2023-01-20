Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией

Глава Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Об этом сообщает официальный сайт администрации президента республике.

Она выступила за урегулирование на законодательном уровне права россиян на работу в Грузии, регистрации гражданами РФ бизнеса в республике, а также приобретения недвижимого имущества или открытие русскоязычных школ.

Кроме того, Зурабишвили не поддержала решение правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией.