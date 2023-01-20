Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией

Глава Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Об этом сообщает официальный сайт администрации президента республике.

Она выступила за урегулирование на законодательном уровне права россиян на работу в Грузии, регистрации гражданами РФ бизнеса в республике, а также приобретения недвижимого имущества или открытие русскоязычных школ.

Кроме того, Зурабишвили не поддержала решение правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией.

В Грузии высказались за возобновление прямого авиасообщения с Россией

«В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — подчеркнула президент Грузии.

Ранее Грузия решила не оказывать военную помощь Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАвиасообщениеПрезидентГрузия
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