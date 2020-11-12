В Госдуме предложили проиндексировать маткапитал на 20 процентов
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил летом 2021 года провести внеочередную индексацию материнского капитала на 20%.
Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.
Парламентарий поясняет, что индексация выплаты могла бы стимулировать рождаемость в стране. Он ссылается на данные Счетной палаты, согласно которым с января по июль 2020 года в России родилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за такой же период прошлого года, пишут «Известия».
Ранее опрос аналитического центра НАФИ выяснил, что россияне не хотят заводить детей из-за сложного финансового положения, отсутствия партнера и плохих жилищных условий. Так, не собираются заводить детей почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет. У каждого четвертого имеются проблемы с финансами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- В Госдуме предложили проиндексировать маткапитал на 20 процентов
- Байден назначил главой аппарата Белого дома своего советника
- Россия и Армения запустили систему проверки на коронавирус для ЕАЭС
- Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов
- Эпидемиолог рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru