В Госдуме предложили проиндексировать маткапитал на 20 процентов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил летом 2021 года провести внеочередную индексацию материнского капитала на 20%.

Материнский капитал разрешат направить на сельскую ипотеку

Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Парламентарий поясняет, что индексация выплаты могла бы стимулировать рождаемость в стране. Он ссылается на данные Счетной палаты, согласно которым с января по июль 2020 года в России родилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за такой же период прошлого года, пишут «Известия».

Ранее опрос аналитического центра НАФИ выяснил, что россияне не хотят заводить детей из-за сложного финансового положения, отсутствия партнера и плохих жилищных условий. Так, не собираются заводить детей почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет. У каждого четвертого имеются проблемы с финансами.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндексацияМаткапиталГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры