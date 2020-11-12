В Госдуме предложили проиндексировать маткапитал на 20 процентов

Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Парламентарий поясняет, что индексация выплаты могла бы стимулировать рождаемость в стране. Он ссылается на данные Счетной палаты, согласно которым с января по июль 2020 года в России родилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за такой же период прошлого года, пишут «Известия».

Ранее опрос аналитического центра НАФИ выяснил, что россияне не хотят заводить детей из-за сложного финансового положения, отсутствия партнера и плохих жилищных условий. Так, не собираются заводить детей почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет. У каждого четвертого имеются проблемы с финансами.

