Материнский капитал предложено тратить на образование родителей

В соответствующем проекте закона предусматривается возможность использовать поддержку в полном объеме либо по частям. Как считают депутаты, инициатива позволит семьям увеличить свои доходы, что позволит повысить уровень благосостояния детей.

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов заявил, что сегодня первоначальный взнос по ипотеке существенно увеличен банками, потому уместно расширить те направления, куда маткапитал может пойти. Одно из них — образование родителей.

Парламентарий отметил, что в условиях кадрового дефицита упор необходимо сделать именно на те специальности, которые находятся в нехватке.

Материнский капитал в России в 2025 году планируют проиндексировать на 7,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

