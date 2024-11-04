Материнский капитал предложено тратить на образование родителей
Госдума предложила Министерству труда России разрешить тратить средства материнского капитала на образование родителей, сообщают «Известия».
В соответствующем проекте закона предусматривается возможность использовать поддержку в полном объеме либо по частям. Как считают депутаты, инициатива позволит семьям увеличить свои доходы, что позволит повысить уровень благосостояния детей.
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов заявил, что сегодня первоначальный взнос по ипотеке существенно увеличен банками, потому уместно расширить те направления, куда маткапитал может пойти. Одно из них — образование родителей.
Парламентарий отметил, что в условиях кадрового дефицита упор необходимо сделать именно на те специальности, которые находятся в нехватке.
Материнский капитал в России в 2025 году планируют проиндексировать на 7,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru