Минтруд: На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 трлн рублей

На продление программы маткапитала могут выделить дополнительно 2,7 трлн рублей, следует из проекта Минтруда.

Уточняется, что эти средства смогут обеспечить 3,2 млн семей в стране. В феврале этого года продлить программу минимум до 2030 года предложил российский лидер Владимир Путин.

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«Детский» бюджет в ближайшие три года превысит 10 трлн рублей. Об этом журналистам ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володи . Он уточнил, что согласно проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы на выплату материнского капитала и его индексацию предусмотрено 1,7 трлн рублей, и ещё более четырёх трлн - на выплату единого детского пособия.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что маткапитал увеличится в России в 2025 году, выплата на первого ребенка станет больше на 46 тысяч рублей, на второго ребенка — на 61 тысячу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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