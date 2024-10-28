Минтруд: На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 трлн рублей

«Детский» бюджет в ближайшие три года превысит 10 трлн рублей. Об этом журналистам ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володи . Он уточнил, что согласно проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы на выплату материнского капитала и его индексацию предусмотрено 1,7 трлн рублей, и ещё более четырёх трлн - на выплату единого детского пособия.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что маткапитал увеличится в России в 2025 году, выплата на первого ребенка станет больше на 46 тысяч рублей, на второго ребенка — на 61 тысячу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

