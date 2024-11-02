Сенатор Епифанова назвала сумму материнского капитала в России в 2025 году

Материнский капитал в России в 2025 году планируют проиндексировать на 7,3%. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.

«Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который пока находится на рассмотрении Госдумы... материнский капитал должен составить на первого ребенка 676 398,58 рубля, на второго или последующих детей — 893 835,55 рубля», — отметила Епифанова.

Член Совфеда напомнила, что получить маткапитал могут родители первого ребенка, появившегося на свет либо усыновленного не ранее 1 января 2020 года. Как отметила Епифанова, если граждане воспользовались правом на выплату на первое чадо, за второго и последующих детей они смогут получить 217 436,97 рубля.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в следующем году материнский капитал на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу.

