Матери украинских военнопленных просят РФ не возвращать их сыновей на родину
Матери пленных военнослужащих ВСУ обращаются к уполномоченному по правам человека в России с просьбами не возвращать их сыновей на Украину, опасаясь за их жизни. Об этом рассказала Татьяна Москалькова журналистам.
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По словам российского омбудсмена, после приема украинских военнопленных в Севастополе их просьбы проинформировать семьи об их судьбе выполнены. После этого украинские матери начали обращаться к Татьяне Москальковой с одинаковыми просьбами.
«Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей (на Украину – прим. НСН), потому что они считают, что они (военнослужащие — прим. НСН) либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», — отметила Москалькова.
Она также отметила, что формируется новая категория обращений, связанных с военной темой.
Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что около 8 тысяч украинских военнопленных находятся в Донбассе.
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