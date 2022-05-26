Посол ЛНР заявил о 8 тысячах пленных украинских солдат в Донбассе

Около 8 тысяч украинских военнопленных находятся в Донбассе. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

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По словам дипломата, пленных «много», пишет Ura.ru.

«Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тыс.», — рассказал посол в эфире «Соловьев Live».

Мирошник добавил, что ежедневно «добавляются буквально сотни» пленных украинских силовиков, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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