Путин раскритиковал качество информации в «Википедии»

На встрече с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем российский лидер отметил, что «талантливые люди и профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, как энциклопедия, только вживую».

«Одной «Википедией» невозможно пользоваться». Мы сами знаем качество этой информации», - подчеркнул глава государства.

Древаль, в свою очередь, ответил, что в рамках «Знания» формируется альтернативная «Википедии» база знаний «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».

Ранее суд в Москве на 5 млн рублей оштрафовал поддерживающий работу «Википедии» фонд Wikimedia Foundation за неудаление статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, сообщает RT.