Путин раскритиковал качество информации в «Википедии»
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время очень востребованной является талантливо поданная «объективная, важная, глубокая информация», сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем российский лидер отметил, что «талантливые люди и профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, как энциклопедия, только вживую».
«Одной «Википедией» невозможно пользоваться». Мы сами знаем качество этой информации», - подчеркнул глава государства.
Древаль, в свою очередь, ответил, что в рамках «Знания» формируется альтернативная «Википедии» база знаний «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».
Ранее суд в Москве на 5 млн рублей оштрафовал поддерживающий работу «Википедии» фонд Wikimedia Foundation за неудаление статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, сообщает RT.
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