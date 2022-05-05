Вассерман заявил о готовности участвовать в создании аналога «Википедии»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не против поучаствовать в создании российского аналога «Википедии».

Накануне Владимир Путин раскритиковал качество информации в «Википедии», заявив, что в настоящее время очень востребованной является талантливо поданная «объективная, важная, глубокая информация».



«Я «Википедией» пользуюсь постоянно, но в основном для уточнения имен, дат жизни, дат тех или иных событий. В качестве средства определения трактовок этих событий, конечно, не использую ее. Я эти трактовки сам исследую, зачастую сам даже определяю. Применительно к политически значимым событиям – государственный переворот 2014 года на Украине, например, или нынешний процесс – я заранее знаю, какая в «Википедии» будет изложена трактовка. Известно, что контроль над англоязычной и русскоязычной «Википедиями» давно захвачен тоталитарной сектой либералов», - отметил Вассерман.

При этом он отметил, что в России нет аналогов интернет-энциклопедии, но выразил готовность помочь в ее создании.

«Насколько мне известно, аналогов «Википедии» пока нет, я мог бы участвовать в этом только на общих основаниях – время от времени вписывать туда что-нибудь, что мне достаточно известно, по какому-то заинтересовавшему меня поводу», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».