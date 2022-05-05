Вассерман заявил о готовности участвовать в создании аналога «Википедии»

Депутат признался, что пользуется ресурсом для уточнения дат, а трактовки событий предпочитает исследовать самостоятельно. 

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не против поучаствовать в создании российского аналога «Википедии».

Накануне Владимир Путин раскритиковал качество информации в «Википедии», заявив, что в настоящее время очень востребованной является талантливо поданная «объективная, важная, глубокая информация».

«Я «Википедией» пользуюсь постоянно, но в основном для уточнения имен, дат жизни, дат тех или иных событий. В качестве средства определения трактовок этих событий, конечно, не использую ее. Я эти трактовки сам исследую, зачастую сам даже определяю. Применительно к политически значимым событиям – государственный переворот 2014 года на Украине, например, или нынешний процесс – я заранее знаю, какая в «Википедии» будет изложена трактовка. Известно, что контроль над англоязычной и русскоязычной «Википедиями» давно захвачен тоталитарной сектой либералов», - отметил Вассерман.

При этом он отметил, что в России нет аналогов интернет-энциклопедии, но выразил готовность помочь в ее создании.

«Насколько мне известно, аналогов «Википедии» пока нет, я мог бы участвовать в этом только на общих основаниях – время от времени вписывать туда что-нибудь, что мне достаточно известно, по какому-то заинтересовавшему меня поводу», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

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Велика вероятность того, что Роскомнадзор заблокирует «Википедию», но тогда россияне лишатся отличного ресурса, аналог которого в нашей стране так и не придумали. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

«Это огромный ресурс, такая энциклопедия. Я считаю, что с точки зрения точных наук, «Википедия» - это шикарный справочник, где копаются все. Там высокая посещаемость благодаря широкому массиву хорошо категоризированной разобранной информации. А ссылочное управление вообще очень удобно. Но в любом обществе, когда дело касается неточных наук и конфликта интересов всегда идут споры», - рассказал он.

Ранее Роскомнадзор направил «Википедии» третье требование об удалении недостоверной информации о спецоперации на Украине. При этом в ведомстве пока угрожают этому ресурсу штрафом до 4 млн рублей, но не блокировкой.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анатолий ВассерманВикипедия
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