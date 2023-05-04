«Матч ТВ» больше не будет использовать дроны для съемки матчей РПЛ
Телеканал «Матч ТВ» перестанет использовать беспилотники для съемок матчей РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
В среду, 3 мая, власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввели запрет на запуск дронов из-за попыток атаки беспилотников на московский Кремль.
В пресс-службе «Матч ТВ» отметили, что введенный запрет распространяется и на проведение трансляций спортивных мероприятий с дронов. Однако представители телеканала выразили уверенность, что качество самих трансляций не изменится.
Третьего мая днем пресс-служба администрации президента России сообщила, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. Беспилотники вывели из строя системами радиолокационной борьбы. В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».
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