«Матч ТВ» больше не будет использовать дроны для съемки матчей РПЛ

В среду, 3 мая, власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввели запрет на запуск дронов из-за попыток атаки беспилотников на московский Кремль.

В пресс-службе «Матч ТВ» отметили, что введенный запрет распространяется и на проведение трансляций спортивных мероприятий с дронов. Однако представители телеканала выразили уверенность, что качество самих трансляций не изменится.

Третьего мая днем пресс-служба администрации президента России сообщила, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. Беспилотники вывели из строя системами радиолокационной борьбы. В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

