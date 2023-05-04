СМИ: Атаковавшие Кремль беспилотники засекли ещё в Подмосковье
Беспилотники, которые атаковали Кремль, летели на сверхнизкой высоте и были замечены в Московской области задолго до подлёта к столице, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источников канала, информацию о дронах областные ведомства и экстренные службы изначально восприняли, как очередной эпизод истерии с беспилотниками, однако когда они перелетели МКАД, стало ясно, что всё гораздо серьёзнее.
Собеседник Baza добавил, что о происшествии было доложено «наверх», однако «должной моментальной реакции не последовало». В итоге дроны успешно долетели до Кремля.
Ранее российские военные и спецслужбы уничтожили два беспилотника, с помощью которых планировалось ночью 3 мая нанести удар по резиденции президента РФ в Кремле. В администрации главы государства отметили, что Владимир Путин не пострадал и продолжает работу в обычном режиме, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru