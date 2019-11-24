Мать жертвы доцента-расчленителя рассказала о последней просьбе дочери
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил историк Олег Соколов, рассказала о последней просьбе девушке к родителям. Анастасия хотела получить в подарок от них синие ботинки. Об этом Галина Ещенко рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».
Мать и отец Ещенко планировали встретиться с дочерью 13 ноября, но не успели.
«Она очень хотела, чтобы мы приехали, очень ждала нас, говорила: «Что вы там, вместе собираетесь? Прилетите?» — приводит слова матери «Московский Комсомолец».
Галина Ещенко считает, что настоящей причиной убийства дочери историком Соколовым могло стать желание девушки завершить их отношения из-за усталости от «тотального контроля» с его стороны, отмечает Газета.ru.
Также женщина отвергает информацию о том, что Соколов содержал ее дочь – девушка зарабатывала самостоятельно, ее финансово поддерживали родители.
Также Галина Ещенко отметила, что Анастасия не ставила их в известность, что год живет в квартире историка. Супруги Ещенко узнали об этом после посещения общежития, где им сообщили, что дочь не проживает там около года.
Напомним, Соколовa зaдержaли 9 ноября в Сaнкт-Петербурге, когдa он пытaлся утопить в Мойке отрезaнные женские руки. Историкa в неaдеквaтном состоянии отвезли в больницу. Позже он рaскaялся и признaлся, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Aнaстaсией Ещенко и убил ее после ссоры нa почве ревности, пишет Ura.ru. Придя в себя, он решил рaсчленить тело и избaвиться от него. 11 ноября суд aрестовaл Соколовa нa двa месяцa. Ещенко похоронили в ее родной стaнице нa Кубaни в субботу, 16 ноября.
Ранее доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики Андрей Подольский в беседе с НСН оценил состояние Соколова.
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