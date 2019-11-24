Мать жертвы доцента-расчленителя рассказала о последней просьбе дочери

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил историк Олег Соколов, рассказала о последней просьбе девушке к родителям. Анастасия хотела получить в подарок от них синие ботинки. Об этом Галина Ещенко рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

Мать и отец Ещенко планировали встретиться с дочерью 13 ноября, но не успели.

«Она очень хотела, чтобы мы приехали, очень ждала нас, говорила: «Что вы там, вместе собираетесь? Прилетите?» — приводит слова матери «Московский Комсомолец».