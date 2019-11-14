Мединский сравнил доцента-потрошителя Соколова с «Джокером»
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что средства массовой информации ловят хайп на истории с доцентом Санкт-Петербургского госуниверситета Олегом Соколовым, который обвиняется в убийстве аспирантки. С таким упрёком Мединский выступил на Международном культурном форуме в северной столице.
Министр призвал СМИ перестать «хайпить на человеческой трагедии», передает ТАСС. Мединский также провёл параллель между Соколовым и главным героем фильма «Джокер». По мнению главы Минкультуры, у поклонников картины следует спросить, почему им не нравится Олег Соколов, раз так пришёлся по душе Джокер.
Фильм посвящён главному врагу супергероя Бэтмена из комиксов, и рассказывает о том, как он стал злодеем. Ранее Медиснский заявлял, что эта картина вызвал у него «бурю негативных эмоций».
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