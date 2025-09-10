Жена пропавшего в Турции российского пловца обвинила организаторов в халатности

Супруга российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор, заявила, что организаторы соревнований и спасательные службы потеряли время и ограничили зону поисков.

Антонина Свечникова, ссылаясь на адвоката, находящегося в Турции, отметила, что поиски ведутся лишь в районе старта и финиша, без учета течения и возможного выхода спортсмена в открытое море. По ее словам, именно ученики, сопровождавшие Свечникова, первыми заметили его исчезновение, тогда как организаторы не проявили должной оперативности.