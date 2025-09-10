Жена пропавшего в Турции российского пловца обвинила организаторов в халатности

Супруга российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор, заявила, что организаторы соревнований и спасательные службы потеряли время и ограничили зону поисков.

Антонина Свечникова, ссылаясь на адвоката, находящегося в Турции, отметила, что поиски ведутся лишь в районе старта и финиша, без учета течения и возможного выхода спортсмена в открытое море. По ее словам, именно ученики, сопровождавшие Свечникова, первыми заметили его исчезновение, тогда как организаторы не проявили должной оперативности.

В Босфоре продолжаются поиски пропавшего российского пловца

Жена спортсмена в беседе с 360.ru подчеркнула, что рассматривает действия организаторов и властей как халатность и намерена довести дело до суда.

Свечников участвовал в заплыве 24 августа, но не финишировал. Прокуратура района Бейкоз поручила полиции проверить версию о том, что пловец мог выбраться на берег, и запросила записи камер видеонаблюдения прибрежных кафе и объектов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
