Приостановка подозрительных банковских операций происходит автоматически, исходя из критериев ЦБ, заявил НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Приостановка операций или блокировка банковских карт в рамках борьбы с мошенничеством происходит в автоматическом режиме. Ручная перепроверка применяется редко, заявил НСН в комментарии председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Российские банки за первые недели 2026 года временно заблокировали от двух до трех миллионов банковских карт и счетов физических лиц в рамках борьбы с мошенничеством, сообщает «Коммерсант». Ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тысяч переводов. Такой рост блокировок связан с расширением с 1 января критериев подозрительных операций. При этом россияне жалуются, что причины ограничений часто не объясняют, а банки переадресовывают обращения в Центробанк.

«Ручной перепроверки минимум, это страховочный вариант. Сам объем операций показывает, что это делается автоматически. Скорость операции предполагает анализ в доли секунды, максимум несколько. Поэтому все алгоритмизируется, на это и были направлены уточненные признаки ЦБ. Уровень мошенничества остается ещё высоким. Практически каждый день становится известно о новых способах. Поэтому федеральные законы постоянно ужесточаются, включаются всё новые параметры контроля в целях предотвращения этих схем», - отметил эксперт.

При этом приостановка операции и блокировка счета влекут разные последствия, подчеркнул Емелин.

«Приостановка операции - это оперативное мероприятие, её также быстро можно снять. Человек имеет возможность достаточно оперативно дать комментарий банку, чтобы это сделать. Блокировка и включение человека в базу данных ЦБ о мошеннических операциях, по закону, предполагает 15-дневный срок рассмотрения жалобы. Ошибочные включения возможны, но ведется постоянная работа, чтобы они были минимальны», - отметил собеседник НСН.
По словам Андрея Емелина, блокировки, связанные с внесением в базу данных ЦБ, чаще всего, оказываются обоснованными.

«По практике могу сказать, что значительная доля жалоб остается без положительной реакции. Как правило, речь идет о случаях, когда люди передают карты или данные другому лицу, что теперь уголовно наказуемо в рамках борьбы с дропперством, либо сами осуществляют перевод по чьей-то просьбе. При проверке выясняется, что человек действительно совершил действия, которые квалифицируются как содействие мошенничеству или собственно мошенничество», - заключил эксперт.

Центробанк с 1 января 2026 года в два раза расширил список критериев подозрительных операций по профильному федеральному закону – с 6 до 12. Перечень признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента охватывает как обычные переводы, так и операции с цифровыми рублями.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ноябре 2025 года признала, что, борясь с мошенничеством, банки «где-то перегнули палку» с необоснованной блокировкой счетов. Однако, по её словам, проблема будет решена.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», банки также стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. Блокировка происходит при попытке оплаты крупного заказа

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
