«Ошибки возможны»: Россиянам объяснили массовую блокировку карт
Приостановка подозрительных банковских операций происходит автоматически, исходя из критериев ЦБ, заявил НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Приостановка операций или блокировка банковских карт в рамках борьбы с мошенничеством происходит в автоматическом режиме. Ручная перепроверка применяется редко, заявил НСН в комментарии председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Российские банки за первые недели 2026 года временно заблокировали от двух до трех миллионов банковских карт и счетов физических лиц в рамках борьбы с мошенничеством, сообщает «Коммерсант». Ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тысяч переводов. Такой рост блокировок связан с расширением с 1 января критериев подозрительных операций. При этом россияне жалуются, что причины ограничений часто не объясняют, а банки переадресовывают обращения в Центробанк.
«Ручной перепроверки минимум, это страховочный вариант. Сам объем операций показывает, что это делается автоматически. Скорость операции предполагает анализ в доли секунды, максимум несколько. Поэтому все алгоритмизируется, на это и были направлены уточненные признаки ЦБ. Уровень мошенничества остается ещё высоким. Практически каждый день становится известно о новых способах. Поэтому федеральные законы постоянно ужесточаются, включаются всё новые параметры контроля в целях предотвращения этих схем», - отметил эксперт.
При этом приостановка операции и блокировка счета влекут разные последствия, подчеркнул Емелин.
«Приостановка операции - это оперативное мероприятие, её также быстро можно снять. Человек имеет возможность достаточно оперативно дать комментарий банку, чтобы это сделать. Блокировка и включение человека в базу данных ЦБ о мошеннических операциях, по закону, предполагает 15-дневный срок рассмотрения жалобы. Ошибочные включения возможны, но ведется постоянная работа, чтобы они были минимальны», - отметил собеседник НСН.
По словам Андрея Емелина, блокировки, связанные с внесением в базу данных ЦБ, чаще всего, оказываются обоснованными.
«По практике могу сказать, что значительная доля жалоб остается без положительной реакции. Как правило, речь идет о случаях, когда люди передают карты или данные другому лицу, что теперь уголовно наказуемо в рамках борьбы с дропперством, либо сами осуществляют перевод по чьей-то просьбе. При проверке выясняется, что человек действительно совершил действия, которые квалифицируются как содействие мошенничеству или собственно мошенничество», - заключил эксперт.
Центробанк с 1 января 2026 года в два раза расширил список критериев подозрительных операций по профильному федеральному закону – с 6 до 12. Перечень признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента охватывает как обычные переводы, так и операции с цифровыми рублями.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ноябре 2025 года признала, что, борясь с мошенничеством, банки «где-то перегнули палку» с необоснованной блокировкой счетов. Однако, по её словам, проблема будет решена.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», банки также стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. Блокировка происходит при попытке оплаты крупного заказа
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение
- МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики
- Путина пригласили в «Совет мира» по Газе
- Фон для зрителя: Зачем Netflix упрощает киносценарии своих сериалов
- Москалькова: Украина затягивает обмен военнопленными
- В Иране во время беспорядков повредили 250 школ и 300 мечетей
- «Ошибки возможны»: Россиянам объяснили массовую блокировку карт
- Армия России освободила Новопавловку и Павловку
- Уехали «лечить сопли»: Почему «скорые» опаздывают на экстренные вызовы
- Роскомнадзор использует новую нейросеть для блокировок уже в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru