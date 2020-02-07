Масочный режим вводят в Хабаровске
Администрация Хабаровска с 10 февраля вводит в городе масочный режим. Об этом информирует RT со ссылкой на сообщение администрации города. В нем отмечается, что мера связана с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.
Медицинские маски обязали носить работников транспорта, торговых центров и банков, учителей, воспитателей и медиков. Работники этих сфер ежедневно имеют близкий контакт с большим количеством людей, отмечается в сообщении.
Ранее сегодня сообщалось, что у 61 человека на океаническом круизном лайнере Diamond Princess обнаружен коронавирус. На судне находится 24 гражданина России.
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