Масочный режим вводят в Хабаровске

7 февраля 202009:54

Администрация Хабаровска с 10 февраля вводит в городе масочный режим. Об этом информирует RT со ссылкой на сообщение администрации города. В нем отмечается, что мера связана с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.

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Медицинские маски обязали носить работников транспорта, торговых центров и банков, учителей, воспитателей и медиков. Работники этих сфер ежедневно имеют близкий контакт с большим количеством людей, отмечается в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что у 61 человека на океаническом круизном лайнере Diamond Princess обнаружен коронавирус. На судне находится 24 гражданина России.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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