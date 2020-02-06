Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

Напомним, в декабре прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. На данный момент число жертв инфекции составляет 563 человек, заразились более 28 тысяч. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в ближайшие месяцы на борьбу с коронавирусом потребуется $675 млн.

Ранее глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль заявил, что меры, которые предпринимает Россия для предотвращения распространения коронавируса, абсолютно оправданы.

