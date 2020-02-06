Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске
Журнал Time опубликовал обложку нового номера в своем Twitter. Издание поместило на неё портрет председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске, на которой обозначены главы материалы номера – «Испытание Китая», «Предотвращение следующей вспышки» и «Экономическая угроза».
«Вспышка коронавируса может сорвать мечты Си Цзиньпина о веке Китая», - гласит надпись, которой Time сопроводил анонс. Новый выпуск журнала поступит в продажу 17 февраля.
Напомним, в декабре прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. На данный момент число жертв инфекции составляет 563 человек, заразились более 28 тысяч. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в ближайшие месяцы на борьбу с коронавирусом потребуется $675 млн.
Ранее глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль заявил, что меры, которые предпринимает Россия для предотвращения распространения коронавируса, абсолютно оправданы.
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