В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах

Отмечается, что соблюдение масочного режима теперь является обязательным для работников и посетителей соцучреждений, где пациенты пребывают круглосуточно. При этом в регионе возвращается режим самоизоляции для беременных с 1 сентября.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что некоторые регионы России в скором времени могут вернуться к обязательному масочному режиму из-за новой волны COVID-19, которая придется на конец августа или начало сентября.

