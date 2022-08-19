В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах

В Нижегородской области горожанам рекомендовали носить защитные маски в общественных местах, транспорте и других закрытых помещениях. Соответствующие изменения в указ губернатора опубликованы на сайте правительства региона.

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться от COVID-19

Отмечается, что соблюдение масочного режима теперь является обязательным для работников и посетителей соцучреждений, где пациенты пребывают круглосуточно. При этом в регионе возвращается режим самоизоляции для беременных с 1 сентября.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что некоторые регионы России в скором времени могут вернуться к обязательному масочному режиму из-за новой волны COVID-19, которая придется на конец августа или начало сентября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Нижний НовгородРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры