В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах
В Нижегородской области горожанам рекомендовали носить защитные маски в общественных местах, транспорте и других закрытых помещениях. Соответствующие изменения в указ губернатора опубликованы на сайте правительства региона.
Отмечается, что соблюдение масочного режима теперь является обязательным для работников и посетителей соцучреждений, где пациенты пребывают круглосуточно. При этом в регионе возвращается режим самоизоляции для беременных с 1 сентября.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что некоторые регионы России в скором времени могут вернуться к обязательному масочному режиму из-за новой волны COVID-19, которая придется на конец августа или начало сентября.
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