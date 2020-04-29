В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что принятый документ обязывает жителей города находится на улице и общественных местах в медицинских масках. Требование распространяется, в том числе, на такси.

Между тем, издание Znak.com отмечает, что меры, прописанные в документе, носят рекомендательный характер.

Ранее о введении масочного режима объявили в Самарской области. Там за исполнением этого требования будет следить полиция и Росгвардия.

