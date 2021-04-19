«Маски отменять нельзя!» Иммунолог об угрозе третьей волны COVID в Москве
Аллерголог Владимир Болибок заявил НСН, что масочный режим нельзя отменять из-за низких темпов вакцинации.
Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане стали менее ответственно относиться к мерам профилактики. Такое объяснение дала замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что масочный режим пока нельзя отменять ни в одном регионе России.
«Вакцинация буксует. План по прививкам был 60 миллионов человек, и до его выполнения еще очень далеко. Темпы вакцинации отстают примерно на 50% от первоначального плана. Если бы она шла согласно плану, уже в начале лета можно было бы снять ограничения. Из-за буксовки вакцинация сейчас практически не влияет на создание иммунной прослойки. Поэтому угроза третьей волны коронавируса существует, и прежде всего, для Москвы», - отметил он.
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что некоторые регионы уже готовы к отмене масочного режима. Он также отметил, что число привитых людей сейчас опережают количество переболевших.
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