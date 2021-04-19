«Маски отменять нельзя!» Иммунолог об угрозе третьей волны COVID в Москве

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане стали менее ответственно относиться к мерам профилактики. Такое объяснение дала замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что масочный режим пока нельзя отменять ни в одном регионе России.