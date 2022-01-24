Эксперт: Омикрон-штамм может попадать в организм через глаза

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции может проникнуть в организм через глаза, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Конъюнктивит назвали неспецифичным симптомом «омикрона»

Как отметил эксперт, некоторые пациенты перенесли штамм «дельта» в октябре, а в январе заболели коронавирусом вновь. Исаев считает, что во второй раз заболевание вызвал именно вариант «омикрон», пишут Известия.

«Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — подчеркнул специалист в беседе с ТАСС.

Исаев добавил, что точная симптоматика вариантов «дельта» и «омикрон» пока неизвестна, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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