Эксперт: Омикрон-штамм может попадать в организм через глаза

Как отметил эксперт, некоторые пациенты перенесли штамм «дельта» в октябре, а в январе заболели коронавирусом вновь. Исаев считает, что во второй раз заболевание вызвал именно вариант «омикрон», пишут Известия.

«Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — подчеркнул специалист в беседе с ТАСС.

Исаев добавил, что точная симптоматика вариантов «дельта» и «омикрон» пока неизвестна, отмечает Газета.ру.

