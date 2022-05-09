Маск написал Рогозину о смерти при загадочных обстоятельствах после призыва «отвечать-по-взрослому»

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал главе госкорпорации «Росатом» Дмитрию Рогозину в приобретенном им Twitter.

Рогозин: Маск стремится к власти, а не к Марсу

«Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой», — цитирует Маска Газета.ru.

Ранее Рогозин призвал Маска «отвечать по-взрослому» за обеспечение украинской стороны средствами военной связи.

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ТЕГИ:РогозинДмитрий РогозинИлон Маск
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